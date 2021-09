Tomas Satoransky est persuadé que la presse invente des histoires sur Zion Williamson

Les Pelicans ont vécu un été très mouvementé avec le départ de Stan Van Gundy après seulement une saison, mais aussi deux échanges importants avec les départs de Lonzo Ball, Eric Bledsoe et Steven Adams, soit trois titulaires, remplacés par Jonas Valanciunas (Grizzlies), Tomas Satoransky et Garrett Temple (Bulls), et enfin Devonte’ Graham (Hornets). Sans oublier l’arrivée d’un nouveau coach sans expérience, Willie Green, en provenance du banc des Suns.

Parmi les recrues, il y a donc Tomas Satoransky, qui a appris son transfert de Chicago vers La Nouvelle-Orléans dans l’avion qui le ramenait des Jeux olympiques de Tokyo.

Un simple SMS de la part des Bulls

« Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres équipes, mais je n’avais pas remarqué d’indications directes. Bien sûr, mon agent, Phillip Parun, m’avait prévenu que quelque chose allait se passer. Le fait d’être moins impliqué dans l’histoire m’a aidé » explique-t-il à un quotidien sportif tchèque. « Je ne voulais pas y être dérangé pendant les Jeux olympiques. Je savais que si ça se faisait, ça ne se mettrait en route qu’après le dernier match de groupe contre l’Amérique, donc je n’avais pas à y penser« .

Impliqué dans le « sign-and-trade » de Lonzo Ball, Tomas Satoransky s’attendait tout de même à un peu plus de considération de la part des Bulls.

« Les adieux ont été très simples… On joue là-bas pendant deux ans, vous vous battez pour eux, vous vivez pour l’équipe – et puis le SMS arrive du GM Karnisovas : « Merci pour ton temps passé à Chicago« . C’est tout ce que j’ai reçu de lui. Mais je ne suis pas en colère, on ne peut pas être dans l’émotion à ce moment-là. Il est temps de passer à autre chose, c’est comme ça que ça marche. Mais de toute façon : quand on y pense… Après deux ans compliqués, c’est vraiment cool. »

Impatient de jouer avec Valanciunas et Hernangomez

En clair, le Tchèque est satisfait d’arriver aux Pelicans, dans un nouveau projet. « C’est un peu la même situation que lorsque j’ai quitté Washington pour Chicago : une équipe jeune avec moi et Garrett Temple comme vétérans. » Il précise tout de même qu’il n’a toujours pas eu de coup de fil de Willie Green, et qu’il s’attend à sortir du banc derrière Devonte’ Graham.

Mais ce qui séduit surtout sur Tomas Satoransky, c’est la perspective de jouer avec Jonas Valanciunas et Willy Hernangomez. « L’un des renforts est Jonas Valanciunas, et l’Espagnol Willy Hernangomez, que je connais bien de Séville, a également prolongé son contrat à La Nouvelle-Orléans. En tant que meneur de jeu, je vais souvent travailler avec eux et ce sont deux joueurs intelligents qui pensent d’abord au collectif. Ça pourrait bien se passer. »

Quant aux rumeurs sur Zion Williamson, dont on dit qu’il voudrait déjà quitter les Pelicans, Tomas Satoransky n’y croit pas. « J’ai l’impression que certains médias américains qui couvrent la NBA veulent briser des équipes et créer de fausses histoires pour qu’il se passe quelque chose. Untel est mécontent. Untel veut partir. La plupart du temps, la vérité est différente ou entre les deux. Ce n’est absolument pas vrai que Zion, dans sa troisième saison, estime ne pas avoir de bons joueurs autour de lui. J’en suis convaincu. »