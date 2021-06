Des proches de Zion Williamson voudraient qu’il quitte les Pelicans

Se séparer de Stan Van Gundy n’est pas l’unique priorité des dirigeants des Pelicans. Selon The Athletic, le problème majeur concerne Zion Williamson, ou plutôt sa famille. Nos confrères rapportent que certains proches voudraient que l’ailier All-Star quitte déjà la Nouvelle Orléans ! Est-ce le coup de la déception de ne pas être en playoffs, ou s’agissait-il d’un problème relationnel avec Stan Van Gundy ?

Un peu des deux puisque plusieurs fois le joyau des Pelicans avait montré son agacement et sa frustration sur le niveau de jeu de son équipe, et sur le manque de hargne pour aller chercher une place au « play-in ». « C’est décevant, et je vous mentirais si je disais autre chose » avait déclaré Williamson lors du point-presse de fin de saison. « C’est très décevant. Mais la meilleure chose que nous puissions faire est de nous regrouper, de nous réunir collectivement, de nous réunir en tant que coachs pendant cette intersaison, de parler et de faire le nécessaire pour nous améliorer l’année prochaine. Il n’y a pas grand-chose à faire, nous devons juste être meilleurs. »

On se souvient aussi de sa frustration après une défaite face aux Nets alors que l’équipe avait le match en main. « Je ne vais pas vous mentir, ça commence à devenir vraiment pénible de m’asseoir devant vous après chaque match pour dire qu’on est dans le match mais qu’on n’arrive pas à finir. On doit se concentrer sur les détails. Je ne fais que me répéter, mais tant qu’on ne fera pas ça, certains de nos résultats ne changeront pas »

Trois coaches en trois ans !

Ce qui aurait aussi agacé Williamson, c’est le traitement subi par JJ Redick, un vétéran dont il était proche, transféré alors qu’il voulait finir la saison à la Nouvelle Orléans. Enfin, Williamson a goûté au Madison Square Garden, et comme d’autres avant lui, il a eu les yeux qui brillent. Voici ce qu’il avait déclaré à l’époque sur le fait de jouer dans la salle des Knicks : « En dehors de New Orleans bien sûr, il pourrait s’agir de mon endroit préféré pour jouer. Je ne peux pas vous mentir. Vraiment je ne peux pas ».

Du côté des dirigeants, on serait évidemment au courant de la pression mise par ses proches, et ça rappelle évidemment la pression mise par le père d’Anthony Davis pour qu’il soit transféré. La différence, c’est que Williamson vient seulement de terminer sa deuxième saison, et qu’il ne sera pas « free agent » avant deux ans. Les Pelicans ont la main sur son destin avec ce premier contrat rookie, puis ensuite comme « free agent protégé ».

Sans doute que le nom du prochain coach sera essentiel pour redonner confiance à Williamson, et prouver à sa famille qu’il est possible de construire une équipe de playoffs autour de lui. Mais avec trois coaches en trois ans, l’instabilité est plus qu’inquiétante…