Pelicans : Stan Van Gundy prend la porte !

Les résultats très moyens et l’absence de qualification pour les playoffs ont-ils coûté sa place à Stan Van Gundy, pourtant signataire d’un contrat de quatre ans ? C’est fort possible puisque les Pelicans ont décidé de se séparer de leur coach, un an seulement après son arrivée, nous apprend ESPN.

New Orleans avait terminé la saison régulière à la 11e place de la conférence Ouest, loupant le « play-in », avec un bilan de 31 victoires et 41 défaites. Depuis la fin de saison, éprouvante pour Van Gundy, le coach avait énormément échangé avec le vice-président de la franchise, David Griffin, et cette séparation semblait inévitable au sein de la franchise.

Selon NOLA.com, Van Gundy était peu préoccupé par les relations humaines, et l’entente avec Brandon Ingram, All-Star de l’équipe, s’était dégradé au fil des semaines. Beaucoup de joueurs regrettaient la personnalité et le style d’Alvin Gentry, mais aussi le fait que Van Gundy n’hésitait pas à clasher ses joueurs dans la presse.

Après Boston, Orlando, Portland et Indiana, mais aussi Washington, c’est donc la sixième équipe de la ligue qui va changer d’entraîneur la saison prochaine. Toujours d’après ESPN, la franchise va se tourner vers les mêmes noms que la saison passée, c’est-à-dire Jacque Vaughn et Ime Udoka (Brooklyn), Charles Lee (Milwaukee) ou encore Jason Kidd (Lakers).

Mais The Ringer précise que Teresa Weatherspoon et Fred Vinson, assistants de SVG, sont de « sérieux candidats » pour le poste.