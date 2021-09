Dante Exum conservé par les Rockets ?

Il est (très) possible que vous ayez raté le fait que Dante Exum était un membre des Rockets en fin de saison dernière. En effet, s’il avait été inclus dans l’échange de James Harden, rejoignant le Texas en janvier, il n’y a pourtant disputé aucun match, la faute à une blessure au mollet qui a traîné toute la saison.

C’est un peu l’histoire de la carrière de l’Australien, qui n’a joué que 245 matchs depuis son arrivée en NBA, en 2014. Ça fait une moyenne de 35 matchs par saison pour le meneur/arrière de 26 ans…

Forcément, et même s’il a réussi de bons Jeux olympiques avec l’Australie (9.0 points, 3.7 rebonds et 2.8 passes décisives de moyenne en 21 minutes) pour aider son pays à décrocher la médaille de bronze, Dante Exum n’emballe pas vraiment les franchises, et il fait donc partie des meilleurs joueurs toujours sans contrat actuellement.

Sauf qu’il fait aussi partie des joueurs qui sont partis se préparer aux Bahamas avant le « training camp » des Rockets, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, Felix Von Hofe, un ancien basketteur pro devenu consultant TV en Australie, a tweeté qu’il allait signer un contrat à Houston dans les prochains jours.

Dante Exum plans to sign with the Houston Rockets in the next few days. — Felix Von Hofe (@FelixHofe) September 10, 2021

Dante Exum pourrait être une rotation intéressante derrière John Wall et DJ Augustin à la mène, mais les Rockets ont déjà 14 contrats garantis, plus deux « two-way contracts ». S’il signe vraiment un nouveau bail à Houston, l’Australien devra sans doute faire ses preuves au « training camp », et la dernière place de l’effectif se jouera entre lui et Khyri Thomas, dont le contrat n’est pas garanti et qui pourrait donc faire ses valises.