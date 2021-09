Jae’Sean Tate découvre la préparation des Rockets au Bahamas

Même si James Harden n’est plus là, les Rockets ont conservé une tradition lancée par le barbu en 2017 : aller préparer la saison au Bahamas. Ce fut aussi le cas en 2018 puis en 2019, avant une absence logique en 2020, à cause de la pandémie de Covid-19.

Le visage des Rockets a certes changé depuis les années Harden, mais la franchise est bien arrivée dans la mer des Caraïbes ces derniers jours. Danuel House Jr. en avait parlé comme un moment « vraiment important en dehors du terrain », pour la cohésion du groupe. Une version confirmée par Jae’Sean Tate.

« Ça va être ma première expérience de ce type », raconte le joueur à Fox 26. « On a beaucoup de jeunes joueurs et de nouveaux éléments, donc comme House Jr. l’a dit, c’est un moment pour se retrouver ensemble et se lier. C’est capital pour les équipes d’être soudées en dehors du terrain, ça aide à rendre les choses plus faciles. Je pense que les meilleures équipes, celles qui réussissent le mieux, sont les plus soudées. Il s’agit de s’acclimater aux autres, de voir les forces de chacun, de voir comment on peut s’améliorer. Et puis, ça va être fun, on est au Bahamas. »

La véritable préparation de la saison pour les Rockets aura lieu, comme pour les 29 autres franchises, fin septembre avec le « training camp ».