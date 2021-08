Les Rockets vont se préparer aux Bahamas

A l’initiative de James Harden, les Rockets ont pris l’habitude depuis 2017 de partir aux Bahamas pour préparer la saison. Chaque année, un petit séjour dans la mer des Caraïbes pour apprendre à se connaître et tisser des liens avant le vrai « training camp ».

Selon Danuel House Jr, l’un des rares anciens coéquipiers d’Harden, la direction a décidé de maintenir ce séjour, et après une pause d’un an, liée à la pandémie, les coéquipiers de Jalen Green vont faire leurs valises pour les Caraïbes.

« C’est juste un moment de plaisir. Les gars se réunissent. C’est vraiment important en dehors du terrain. Ça nous donne le temps de nous rapprocher les uns des autres, en dehors du basket » explique-t-il à Fox Houston. « Une fois que vous avez construit une relation en dehors des terrains, sur le terrain, le collectif prend forme. Ça nous apprend à nous comporter les uns avec les autres. Ça nous apprend le travail d’équipe, la cohésion, tout ».

Et puis, à titre personnel, House sera free agent dans un an, et il devra prouver qu’il a sa place dans ce projet de reconstruction. « J’ai hâte d’y être. C’est ma dernière année de contrat, je me suis engagé à donner le meilleur de moi-même. Cela va m’être très utile. »