Patrick Patterson invité par les Blazers

Il y aura du beau monde au « training camp » des Blazers puisque les trois premiers joueurs invités sont des joueurs confirmés : Dennis Smith Jr, Marquise Chriss et désormais Patrick Patterson.

Pour l’instant, l’ancien intérieur des Raptors et des Clippers a été préféré à Mike Beasley et James Ennis pour participer au camp d’entraînement, et c’est le signe que Portland cherche un ailier-fort fuyant, un profil qui leur a fait défaut ces dernières années.

Sur le papier, les Blazers ont 13 joueurs sous contrat, et il y a donc deux places à prendre. Sur le poste 4, Larry Nance Jr et Robert Covington vont se partager le temps de jeu, mais Patrick Patterson peut grappiller des minutes.