Le titre NBA remporté face à Shaquille O’Neal, sommet de la carrière de Ben Wallace

Quadruple meilleur défenseur de la ligue (2002, 2003, 2005 et 2006), ce qui reste encore aujourd’hui un record qu’il partage avec Dikembe Mutombo, double meilleur rebondeur et meilleur contreur de la ligue durant sa carrière, Ben Wallace s’est imposé comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire.

Et le grand moment de cette carrière, célébrée avec son entrée au Hall of Fame ce week-end, c’est bien évidemment le titre NBA de 2004 et son duel face à Shaquille O’Neal.

Le pivot des Lakers représentait le défi ultime pour un défenseur. Triple champion entre 2000 et 2002, il avait détruit toute opposition en Finals. Contre Indiana pour commencer : 38 points à 61 % de réussite au shoot et 16.7 rebonds de moyenne. Ensuite, Philadelphie ne peut faire mieux : 33 points à 57 % et 15.8 rebonds. Enfin, New Jersey explose aussi : 36.3 points à 59 % et 12.3 rebonds.

Il accepte et réussit la mission impossible

O’Neal est une force impossible à arrêter en Finals et le contenir à moins de 35 points est déjà remarquable. Et à moins de 30 points ? Ça tiendrait de l’exploit. Dès lors, comment Ben Wallace, 2m06 et 108 kilos, peut-il trouver une solution face à ce colosse de 2m16 et plus de 130 kilos ?

« Ben s’est tellement battu que sa chaussure s’est déchirée, en essayant de résister à Shaquille O’Neal », se souvient Chauncey Billups pour ESPN. « C’était dingue. Sa chaussure a explosé. S’il ne faut qu’un mot pour le décrire : acharné. Il l’était sur le parquet. »

« Big Ben » va donc batailler face à O’Neal, en un-contre-un, pendant plusieurs rencontres alors que son coach, Larry Brown, était davantage partisan d’une réponse collective. Et pour cause, l’entraîneur avait affronté le Shaq et les Lakers trois ans auparavant en Finals avec les Sixers et Allen Iverson. Il n’avait pas oublié que Dikembe Mutombo, un client tout de même et malgré son courage et ses efforts, avait été dominé physiquement par le MVP 2000.

« Brown voulait qu’on fasse prise à deux mais Ben a dit non et qu’il allait s’en occuper en face-à-face », avait expliqué Richard Hamilton il y a quelques années. « On n’entend pas ça tous les jours. »

« Il y a tellement de grands moments pour lui dans cette série. Aux yeux du monde entier, c’était son moment »

Bien aidée par un Kobe Bryant peu inspiré et trop individualiste, la défense de Detroit va étouffer les Lakers, et O’Neal, s’il fera ses statistiques (26.6 points à 63 % de réussite et 10.8 rebonds de moyenne), n’aura pas l’impact suffisant pour répondre au jeu collectif huilé et équilibré des Pistons. Il livre même deux mauvais matches avec 14 et 20 points.

« Il s’est occupé de lui tout seul, alors que, deux défenseurs sur Shaq, ce n’est jamais assez », livre admiratif Billups. « Là, il est seul, plus léger et moins grand que lui. Il y a tellement de grands moments pour lui dans cette série. Il était dans un rythme incroyable. Aux yeux du monde entier, c’était son moment, alors que nous, on savait déjà depuis longtemps. »

Wallace terminera les Finals avec 10.8 points et 13.6 rebonds de moyenne, mais c’est Billups qui sera élu MVP des Finals.

« Ben n’a pas reçu le crédit qu’il mérite », affirme le nouveau coach des Blazers. « Tout le monde parle de moi, car j’étais le leader de l’équipe, un des leaders, sauf que Ben, pour moi, a posé les bases de la culture de Detroit avant mon arrivée et celle de Rip Hamilton. On a simplement suivi ses pas. Il était tellement silencieux qu’il n’a pas les louanges qu’il mérite. »