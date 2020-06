Le 15 juin 2001, Shaquille O’Neal et les Lakers restent sur le toit du monde face aux Sixers

Au fil des rencontres, ces Finals 2001 ont chuté en intensité. La faute à une équipe de Philadelphie valeureuse mais limitée autour d’Allen Iverson et surtout à la puissance imposée par Shaquille O’Neal, Kobe Bryant et les Lakers.

Le Game 1 fut historique et passionnant. Le Game 2 a été également été superbe de suspense et le Game 3, le premier à Philadelphie, accroché jusqu’à la fin. Puis, Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ont mis la main sur le rythme et Los Angeles a écrasé le Game 4 puis le Game 5.

Le 15 juin 2001, le pivot des Lakers termine son chef-d’œuvre avec 29 points, 13 rebonds et 5 contres dans une rencontre maîtrisée (96-108) par les hommes de Phil Jackson. Los Angeles réalise le doublé et Shaq est encore élu MVP des Finals avec 33 points à 57 % de réussite au shoot, 15.8 rebonds, 4.8 passes et 3.4 contres de moyenne.

« J’ai deux fils actuellement et quand tout aura été fait et dit dans ma carrière, je pourrai montrer à quel point j’étais méchant », déclare le monstre des Lakers. « Je pourrai ouvrir un livre d’histoire et dire qu’il y avait un gars qui s’appelait Mike (Michael Jordan), un autre nommé Magic (Johnson), ou Charles (Barkley) et puis votre papa, un bonhomme nommé Shaq. »

En 2001, après sa performance gargantuesque des Finals 2000 contre Indiana (38 points, 16.7 rebonds, 2.7 contres et 2.3 passes décisives par match), l’ancien pivot du Magic était devenu le troisième joueur seulement à remporter deux années de suite le trophée de MVP des Finals, après Michael Jordan (1991-1993, 1996-1998) et Hakeem Olajuwon (1994 et 1995). Depuis, Kobe Bryant (2009 et 2010), LeBron James (2012 et 2013) et Kevin Durant (2017 et 2018) ont également réalisé cet exploit.

Shaquille O’Neal tout puissant, les Lakers invincibles ou presque

Les Sixers ont tout essayé pour le limiter. Les intérieurs sont allés au front, Dikembe Mutombo le premier, qui a pris quantité de coups de coude et d’épaule pendant cinq matches. Matt Geiger et Todd MacCulloch n’ont pas été plus heureux dans leur mission. Quant aux prises à deux, elles n’ont rien donné, si ce n’est des paniers faciles pour les extérieurs des Lakers et des passes décisives pour Shaq.

« Je n’ai jamais vu un meilleur joueur que lui de toute ma vie, vraiment », assure Larry Brown, le coach de Philadelphie. « Il est non seulement le joueur le plus dominant de la ligue, mais peut-être de l’histoire », avance de son côté Eric Snow. « C’est peut-être difficile à croire, mais il mérite encore plus de crédit qu’il n’en reçoit. »

Portés par Shaquille O’Neal, mais aussi par un Kobe Bryant de gala durant l’intégralité des playoffs (qui n’a manqué que le Game 1 de ces Finals), les Lakers terminent cette saison 2000-2001 avec 15 victoires et une seule défaite (93.8 % de victoire) en playoffs. C’est alors le meilleur bilan de l’histoire devant les Sixers 1982-1983, 12-1 (92.3 %).

Seuls les Warriors en 2017, à la faveur du premier tour joué au meilleur des sept matches (au meilleur des cinq matches jusqu’en 2003), feront mieux avec 16 victoires en 17 rencontres de playoffs (94.1 %).