Le 6 juin 2001, Allen Iverson marche sur les Lakers et Tyronn Lue

Il ne lui manque plus que le titre NBA pour réussir la saison parfaite. Après avoir accumulé les exploits face aux Bucks de Ray Allen et aux Raptors de Vince Carter, le voilà qui défie justement le Shaq et les Lakers. Les hommes de Phil Jackson sont au sommet de leur basket, et ils attaquent les Finals invaincus avec l’avantage du terrain !

« David contre Goliath »

Mais voilà, Allen Iverson est l’homme des exploits les plus fous, et presque à lui seul, il va infliger aux Lakers leur premier revers en playoffs, au Staples Center !

C’est le 6 juin 2001, les Sixers s’imposent après prolongation, et le MVP ajoute la manière avec 48 points, 6 passes, 5 rebonds et 5 interceptions ! Personne n’a oublié ce panier face à Tyronn Lue, et la façon dont le Sixer va enjamber son adversaire, qui s’était retrouvé à terre. Un moment culte.

Cet exploit, sans doute le sommet de sa carrière, sera malheureusement sans lendemain. Malgré ses 35.6 points de moyenne, les Sixers subiront ensuite quatre revers de suite. Le rêve est passé, mais cet exploit est pour l’éternité.