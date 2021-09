Plusieurs vétérans NBA dans le viseur des Blazers pour leur « training camp »

Il y a quelques jours, on apprenait que Dennis Smith Jr et Marquese Chriss avaient signé un contrat non garanti avec Portland, ce qui allait leur permettre de tenter d’accrocher l’une des deux places disponibles dans l’effectif des Blazers lors du « training camp ».

Visiblement, d’après les informations d’HoopsHype, l’intérieur et le meneur de jeu ne devraient pas être les seuls vétérans NBA reconnus durant ces journées de septembre dans l’Oregon.

En effet, la franchise aurait dans son viseur plusieurs éléments. Michael Beasley pour commencer, qui a disputé la Summer League avec les Blazers et s’était montré sous un visage plutôt intéressant. Ensuite, on retrouve Patrick Patterson, qui était aux Clippers depuis deux saisons, et semblait aussi dans les radars du Panathinaikos en août dernier.

Deux derniers joueurs sont également cités par nos confrères : James Ennis, qu’on a vu à Orlando la saison passée et qui intéresserait plusieurs franchises (Bulls, Lakers et Magic), ainsi qu’Isaiah Hartenstein, dont le profil avait séduit les Nets un temps. Mais avec les récentes signatures de Paul Millsap et LaMarcus Aldridge, il y a de grandes chances que l’intérieur ne soit plus dans les petits papiers de Brooklyn.