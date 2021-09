Les Spurs ont à nouveau deux joueurs de trop…

Le San Antonio Express-News révèle ce mardi que Keita Bates-Diop a accepté de prolonger aux Spurs pour un contrat de deux ans. Une promotion pour lui puisqu’il était titulaire d’un « two-way contract » la saison passée. Mais ça ne signifie pas pour autant qu’on le verra à San Antonio puisqu’il s’agit du 17e joueur sous contrat, et la NBA n’en autorise que 15.

Gregg Popovich va donc devoir dégraisser et peut-être attend-il le début du training camp pour couper deux joueurs, ou monter des échanges. Sur les 17 joueurs sous contrat, Keita Bates-Diop fait figure de favori pour être coupé, et il faudra en trouver un autre. Arrivé dans l’échange impliquant DeMar DeRozan, Al-Farouq Aminu n’entrerait pas dans les plans de Coach Pop’. Les Spurs n’ont pas de temps de jeu à lui proposer, et à 30 ans, il reste sur deux saisons essentiellement passées à l’infirmerie avec seulement 41 matches disputés.

Si San Antonio ne s’en est toujours pas séparé un mois après son arrivée, c’est sans doute parce que ça coûtera cher en indemnités (10 millions de dollars…) et qu’il est préférable de lui trouver un point de chute avec un nouvel échange.

INTERSAISON DES SPURS

Arrivées : Joshua Primo (Draft), Zach Collins (Blazers), Doug McDermott (Pacers), Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu (Bulls), Bryn Forbes (Bucks), Jock Landale

Départs : Trey Lyles (Pistons), Rudy Gay (Jazz), Patty Mills (Nets), DeMar DeRozan (Bulls)