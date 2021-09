Li-Ning célèbre l’enfance de D-Wade dans une nouvelle « Way of Wade 9 Infinity »

Li-Ning a capturé quelques instants forts de la jeunesse de Dwyane Wade, lorsque ce dernier n’était encore qu’un garçon plein de rêves parmi tant d’autres, pour dessiner une Way of Wade 9 Infinity qui sort de l’ordinaire.

On trouve notamment deux portraits de D-Wade jeune garçon au niveau du talon, sourire en coin. On peut également noter quelques inscriptions comme « Make a wish », « Light the Candles », « Happy Birthday my man », quelques motifs symbolisant une célébration, le scintillement de bougies d’anniversaire et d’autres gribouillages plus enfantins pour recouvrir la tige, principalement noire, sur une semelle extérieure grise.

La « Way of Wade 9 Infinity » se distingue par son design futuriste et aussi par son prix, 255 dollars. Alors que la « Balance », ne sortira que samedi, la « Moment » est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site de Li-Ning.

—

