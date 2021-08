Li-Ning et Dwyane Wade de retour avec cinq nouveaux modèles !

Li-Ning n’a pas fait les choses à moitié pour donner un nouveau de coup de boost à sa collection « Way of Wade », en collaboration avec Dwyane Wade. La marque chinoise a en effet annoncé l’ouverture d’une boutique en ligne aux USA avec la sortie de cinq nouveaux modèles disponibles à la vente depuis samedi.

On retrouve ainsi une « Wade All City 9 V1.5 Big Apple » aux couleurs des Knicks (à 150 dollars), trois « Wade Fission 7 » (à 120 dollars) déclinées en version « Futurism » et « Dragon Boat Festival » et « South Beach » ainsi qu’une « Way of Wade 9 Infinity Balance » à 255 dollars !

De nouveaux coloris de la « Way of Wade 9 » et « Wade All-City » sont prévus pour septembre et seront suivis de PE (Player Edition) au cours de l’automne, dont un modèle spécialement conçu pour D’Angelo Russell, qui a également fuité.

