Greg Oden intègre le staff d’Ohio State

Quatorze ans après avoir quitté Ohio State comme premier choix de la Draft, Greg Oden retrouve son université, et ce sera sur le banc de touche puisqu’il va intégrer le staff de Chris Holtmann comme assistant. Diplômé, l’ancien pivot des Blazers a choisi de se spécialiser dans le coaching, et ce rôle fait partie de sa formation.

« Franchement, je suis reconnaissant envers le coach Holtmann et à son équipe qui m’ont accueilli et m’ont donné cette opportunité parce que c’est clairement ce que je veux faire, devenir entraîneur », a déclaré Oden. « L’une des choses les plus difficiles à faire est de mettre le pied dans la porte, et ils m’offrent cette opportunité tout en me permettant d’obtenir un Master en coaching sportif à l’Université. C’est ce que j’adorerais faire, et c’est quelque chose d’incroyable. Je ne pourrais pas demander mieux. Je suis tellement reconnaissant et prêt à profiter de cette opportunité. »

Diplômé depuis deux ans, Oden travaillait déjà à l’Université comme intendant auprès des étudiants, et on se souvient qu’il avait épaulé les Celtics lors des essais pré-Draft. Cette fois, il se rapproche vraiment du terrain.

« Désormais, je vais être plus impliqué dans les réunions, davantage dans la partie coaching, plus impliqué dans tous les aspects alors que jusqu’à présent, j’étais juste le manager. J’étais là uniquement pour les entraînements alors que j’étais à plein temps à l’école » rappelle Oden. « Je serai plus impliqué dans le montage des vidéos et dans le travail avec les entraîneurs ».