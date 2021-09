Feuilleton Ben Simmons : quelles pistes pour un échange ?

Puisque Ben Simmons ne veut plus porter le maillot des Sixers, ses dirigeants vont devoir lui trouver un point de chute, et deux destinations sont évoquées le plus souvent : les Blazers et les Kings. Pour Portland, ce sera très compliqué puisque Damian Lillard a réitéré sa volonté de jouer et de gagner avec son équipe de toujours, et un « package » incluant CJ McCollum n’est a priori pas suffisant pour faire plier les Sixers.

Pour Sacramento, les possibilités d’échange ne manquent pas puisque l’équipe possède quelques jeunes talents à l’arrière. Il y a bien sûr De’Aaron Fox tout proche du All-Star Game la saison passée, mais aussi Tyrese Haliburton, un « combo guard » plein de culot et de qualités dans la création et l’exécution. Sans oublier Buddy Hield dont le nom circule depuis deux ans dans les rumeurs de transfert, et notamment aux Sixers.

De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton intouchables à Sacramento

À Sacramento, on rêve de recruter Ben Simmons, d’abord pour ses qualités de défenseur. Il pourrait changer le visage de l’équipe par sa capacité à défendre sur de nombreux postes et à gêner les meneurs dans leurs tirs extérieurs. Le problème, selon le Sacramento Bee, c’est que les Kings ne voudraient pas se séparer de De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton, cibles des Sixers. C’est dire si la cote de Ben Simmons n’est finalement pas si élevée.

Au mieux, Sacramento pourrait proposer un « package » incluant Buddy Hield, Marvin Bagley et sans doute des futurs premiers tours de Draft. Clairement, on voit mal les Sixers accepter ce type de « package ».

Les autres pistes sont déjà connues, et Philadelphie n’avait pas donné suite. On emploie l’imparfait car on ne serait pas surpris que les Sixers réactivent ces pistes. On pense surtout à celle qui mène à Indiana. Désormais piloté par Rick Carlisle, l’effectif est riche, et Philadelphie pourrait y trouver son bonheur. Début juillet, les Pacers auraient proposé Malcolm Brogdon et un premier tour de Draft. C’est un peu léger, mais il suffit que les Pacers ajoutent un joueur supplémentaire, comme TJ Warren ou Caris LeVert, et ça devrait faire réfléchir Philadelphie.

Les Warriors hors course ?

Côté Toronto, rien n’a filtré sur l’offre mais un tandem d’anciens champions NBA comme Fred VanVleet – Pascal Siakam serait difficile à refuser. Mais pas sûr que les Raptors aillent jusque-là.

Chez les Wolves, D’Angelo Russell serait une bonne base de discussion avec un ou deux joueurs supplémentaires. Reste à savoir si Karl-Anthony Towns est prêt à voir partir son meilleur pote alors que leur expérience commune se résume à quelques dizaines de matches.

Enfin, on avait évoqué les Warriors comme possible destination, et les dirigeants n’avaient pas caché qu’ils s’étaient renseignés. Comme le trio Curry-Thompson-Green est intouchable, la probabilité de voir débarquer Ben Simmons à San Francisco est très faible.

Reste la possibilité d’une équipe surprise capable d’un gros coup. On pense aux Celtics qui viennent de prolonger plusieurs joueurs. Peut-être avaient-ils en tête de multiplier les contrats pour se préparer à un échange de grande envergure dans les semaines ou les mois à venir.