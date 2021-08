Damian Lillard : « J’ai toujours dit que je voulais jouer et gagner à Portland »

Bradley Beal et Damian Lillard, même combat ! Parce que leurs formations respectives n’ont pas les moyens de se mêler à la course au titre, l’arrière des Wizards et le meneur des Blazers doivent composer avec les rumeurs de transfert. Cet été, jamais le nom de Damian Lillard n’avait autant circulé, et malgré les démentis, certains affirment qu’il va demander à quitter Portland si ses dirigeants ne lui donnent pas les moyens de remporter un titre.

Invité de Complex, le champion olympique est revenu sur la naissance de ces rumeurs, liées à ces critiques après l’élimination des Blazers au premier tour des playoffs, et sur ses déclarations sans langue de bois.

« Cela ne me frustre pas… J’ai toujours été très transparent, j’ai remporté l’an passé le Magic Johnson Award (sorte de « prix orange » remis par la presse) et quand un média me pose une question, je prends du temps et je réponds correctement aux questions » rappelle-t-il. « Je leur donne la réponse, et je ne suis pas juste là à dire ‘la meilleure équipe a gagné’ en enfonçant des portes ouvertes. Je leur dis la vérité ».

Et justement, après le revers face aux Nuggets en playoffs, Damian Lillard n’avait pas été tendre avec son équipe.

« On perd contre Denver, qui n’était pas au complet. Je suis frustré de cette défaite contre Denver, donc je dis qu’on doit faire mieux, et j’ai toujours dit que je voulais jouer à Portland et que je voulais gagner à Portland. C’est toujours comme ça que je le ressens. Quand je dis qu’on doit faire mieux, c’est qu’on doit vraiment se donner une chance de gagner et qu’on ne peut pas sortir au premier tour comme ça ».

« Si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, ce ne sont pas eux qui devront en subir les conséquences »

Le journaliste l’interrompt pour lui dire que ce type de propos montre qu’il est totalement investi dans son équipe.

« C’est exact » répond Damian Lillard. « Ce n’est absolument pas une menace. Mais si on arrive à un stade où je dois avancer et faire autrement, alors peut-être que je le ferai, mais je n’ai pas pris cette décision. Le fait est que je voudrais gagner un titre avec Portland. Le fait est aussi que les gens ne m’avaient jamais entendu employer ce ton, et qu’ils ont vu ça comme une opportunité de me dire ‘Tu devrais partir’, ‘Tu veux vraiment gagner ? Tu devrais rejoindre cette équipe, tu devrais faire ci ou ça’. Résultat : ça ouvre une porte et des personnes disent que je vais demander un transfert dans les deux jours. Pour les médias, ça donne l’occasion de faire des papiers pour faire cliquer ou faire des vues… »

Mais Damian Lillard insiste, il n’effectuera jamais un choix en fonction des médias ou du public, d’autant que le bien-être de sa famille est tout aussi important que son envie de gagner.

« Si ce moment arrive, ce sera parce que j’aurai décidé que c’était le moment… et non parce que des gens qui pensent que je devrais le faire m’ont poussé à le faire. Si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, ce ne sont pas eux qui devront en subir les conséquences. Ils ne connaissent pas ma situation familiale. Ils ne savent rien de ma vie privée. Ils ne savent rien de ce je veux faire. »