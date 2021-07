Damian Lillard : « Je n’ai pris aucune décision ferme sur mon futur »

Alors qu’il est actuellement avec la sélection américaine à Las Vegas, au coeur d’une préparation bien compliquée, Damian Lillard doit aussi gérer les rumeurs sur son avenir à Portland.

Depuis l’élimination au premier tour des playoffs face aux Nuggets, puis avec la polémique suite à la nomination de Chauncey Billups comme « head coach », on sent le meneur agacé et frustré. Henry Abbott, de Truehoop, annonçait d’ailleurs il y a quelques heures que Damian Lillard allait demander son transfert « dans les prochains jours ».

« Je me suis réveillé avec ces rumeurs, et beaucoup de gens qui me contactaient, mais ce n’est pas vrai », a-t-il d’abord répondu. « Je vais commencer par dire que ce n’est pas vrai. Beaucoup de choses sont dites. Ça ne vient pas de moi. Je n’ai pris aucune décision ferme sur mon futur. »

C’est donc un demi-démenti, car si Damian Lillard assure qu’il n’a pas pris la décision de demander un transfert, on sent bien qu’il n’en est pas loin, alors que Chauncey Billups et Neil Olshey viennent à Las Vegas lui parler.

« Si vous regardez notre groupe tel qu’il est, je ne vois pas comment on peut dire que c’est un effectif qui peut remporter le titre, avec juste un nouveau coach »

« La meilleure façon de le dire, c’est qu’il y a un besoin d’urgence. Sur notre prochaine étape et comment nous allons avancer. Nous avons fait les playoffs toutes ces années. Nous ne sommes pas une mauvaise équipe, nous sommes une bonne équipe. Il y a beaucoup de positif. Mais nous avons atteint le point où ce n’est pas suffisant. »

Damian Lillard n’a donc pas encore demandé un trade, et il n’a peut-être pas l’intention de le faire dans les prochains jours, mais il met clairement la pression sur ses dirigeants pour améliorer l’équipe cet été.

Alors que son GM, Neil Olshey, avait expliqué que l’effectif n’était pas le problème, le meneur répond : « Je suis d’accord que Chauncey peut peut-être améliorer l’équipe. Mais si vous regardez notre groupe tel qu’il est, je ne vois pas comment on peut dire que c’est un effectif qui peut remporter le titre, avec juste un nouveau coach. »

Pour Portland, le message est clair : si l’effectif ne bouge pas, Damian Lillard voudra sans doute s’en aller.

« Mon intention, appuyée par mon coeur, est de porter le maillot des Trail Blazers toute ma carrière. Mais au fil du temps, on veut gagner. Et nous devons faire des progrès pour y arriver », conclut-il.