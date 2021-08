Le jour où Dwyane Wade a donné sa Porsche après un pari perdu

Les paris sont monnaie courante depuis longtemps dans le basket, et les sessions de tir en fin d’entraînement sont des moments propices au challenge entre coéquipiers.

L’histoire ne dit pas si Dwyane Wade est un gros parieur, mais l’arrière du Heat en fait les frais au moins une fois, mettant en jeu sa toute nouvelle Porsche, perdue et donc offerte à l’un de ses coéquipiers, un certain Norris Cole. Meneur de jeu du Heat entre 2011 et 2015, ce dernier est revenu sur cette drôle d’anecdote dans le « Bleav Podcast ».

« Nous étions en train de shooter après l’entraînement, et ils s’apprêtaient à aller faire un bain de glace, et comme j’étais jeune, je disais que je n’avais pas besoin de glace à ce moment-là. Donc, j’ai continué à tirer, et il m’a passé le ballon. Je me suis retourné et j’ai regardé le cercle, et j’ai dit « Oh, du milieu de terrain ? ». Et il m’a dit : « Je parie ». Et moi : « Qu’est-ce qu’on parie ? » Parce qu’il sait que je ne parie pas. Je ne joue pas d’argent ou de choses comme ça. Alors il m’a dit : « Si tu réussis, tu auras la Porsche. J’ai dit : « Pari tenu ». J’ai shooté et j’ai réussi. Il m’a dit : « Elle sera prête pour toi à l’atterrissage ».

Double champion NBA en 2012 et 2013, Norris Cole évoluait en France depuis deux ans (Monaco et Lyon-Villeurbanne) où il a été sacré champion de France avec l’Asvel en 2021, et jouera la saison prochaine sous les couleurs de l’Unicaja Malaga.