Le maillot aztèque des Suns divise

Les Suns envisagent de dévoiler un maillot hommage à la civilisation aztèque, et comme il s’agit d’un projet, les dirigeants attendaient de connaître la réaction des fans. Comme il fallait s’y attendre, c’est mitigé, et comme il fallait s’y attendre, c’est le thème « aztèque » qui pose problème. Tout simplement parce que l’Arizona a des racines amérindiennes, et non aztèques.

Résultat, les Suns ont répondu aux critiques qu’elles viennent des Etats-Unis ou du Mexique. L’une des critiques porte sur le fait que les Aztèques n’ont jamais mis le pied sur le territoire qui forme aujourd’hui l’Arizona. A cela, les Suns ont répondu : « Certaines sources font remonter les origines d’Aztlan, le foyer ancestral du peuple aztèque, à l’Arizona actuel avant de migrer vers le sud. Alors que les recherches sont en cours, nous avons voulu créer un dialogue ouvert avec nos fans autour de ce concept de maillot. »

Les dirigeants expliquent ainsi qu’ils travaillent avec des représentants du gouvernement mexicain sur le design de l’uniforme. Les Suns ont également travaillé avec la Chambre de commerce hispanique de l’Arizona et le Arizona Latino Arts & Cultural Center.

D’autres critiquent demandent à ce que les Suns rendent plutôt hommage aux premières communautés basées dans l’Arizona, et les Suns ont annoncé qu’ils sortiraient un maillot en l’honneur des tribus de l’Arizona pour la saison 2022-23.