Un maillot aztèque en préparation pour les Suns

En cette période creuse, les franchises vont dévoiler leurs nouveaux maillots pour la saison prochaine, et du côté de Phoenix, on a choisi de rendre hommage aux premiers habitants de la Valley, les Amérindiens. Il s’agit pour la franchise de célébrer les communautés et les cultures mexicaines et mexicano-américaines avec l’utilisation de symboles aztèques.

Pour l’instant, les dirigeants précisent que c’est un prototype et que le design final n’est pas arrêté, mais ils souhaitent que les fans donnent leur avis et leur opinion.