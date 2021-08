Will Barton veut boucler sa mission à Denver

Jamal Murray n’était pas le seul grand absent côté Denver en fin de saison. Même s’il a tenté un comeback face aux Suns, Will Barton a aussi passé la fin de saison à l’infirmerie à cause d’une blessure à la cuisse. Titulaire, il apportait ses qualités sur le un-contre-un, de la vitesse sur le jeu de transition, mais aussi son expérience à Denver puisqu’il y joue depuis six ans. C’est un cadre de l’équipe, et ses dirigeants n’ont pas hésité à le prolonger pour deux ans, moyennant un contrat de 32 millions de dollars sur deux ans.

« J’ai toujours su que l’intérêt était mutuel » explique Barton en conférence de presse. « On est ensemble depuis longtemps, et je savais qu’il n’y aurait rien de bizarre dans les discussions. C’était une décision simple à prendre. »

Soutenu par Mike Malone à plusieurs reprises, Barton est aussi très apprécié de ses coéquipiers. « Ils voulaient tous que je revienne. Ils savaient que je voulais revenir. »

Ce que confirme JaMychal Green, lui aussi prolongé cet été. « Dès que j’ai appris qu’il revenait, j’ai eu le sourire aux lèvres. C’est l’une des pièces importantes du puzzle. C’est vraiment le facteur X. Dès qu’il est lancé, il peut vraiment simplifier les choses pour l’équipe. »

« La seule chose que je n’ai pas encore faite, c’est d’être performant en playoffs »

Turbulent à son début de carrière et difficile à cadrer, Barton s’est assagi, et il est devenu un vétéran respecté et écouté prêt à mener les Nuggets au titre. « Cela fait partie de mon ADN et ma personnalité. A chaque fois que je commence quelque chose, et je suis là depuis le début, et si les relations restent bonnes, je veux aller au bout des choses, surtout qu’on a le potentiel pour faire quelque chose d’unique et de très grand. »

Bien remis de sa blessure à la cuisse, il n’a désormais qu’un objectif : briller en playoffs pour conquérir le titre. « C’est mon but ultime désormais. J’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J’ai surmonté tellement d’obstacles… J’ai été un second tour de Draft, je ne jouais pas… La seule chose que je n’ai pas encore faite, c’est d’être performant en playoffs, et c’est essentiellement parce que j’étais blessé ou pas disponible. »

Est-ce que ce sera comme joker en sortie de banc, ou comme titulaire ? « Je n’ai pas eu beaucoup de discussions sur mon rôle » conclut-il. « Le coach et moi savons ce qu’il en est. Le GM et les joueurs aussi. »