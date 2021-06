Mike Malone espère que Will Barton va rester à Denver

Après s’être envolé pour New York après l’élimination des Nuggets pour voir sa famille pour la première fois en deux ans, Mike Malone était de retour vendredi à Denver pour la traditionnelle conférence de presse de fin de saison. L’occasion d’évoquer l’avenir de Will Barton, l’un des rares joueurs de l’effectif dont l’avenir est incertain.

Longtemps blessé, et finalement revenu au cours de la série face aux Suns, Barton dispose d’une clause lui permettant de faire une croix sur une dernière année à 14.6 millions de dollars, et ainsi tester le marché. Pour l’instant, rien n’a filtré sur les intentions de l’ailier des Nuggets, mais Mike Malone prévient que le conserver est une priorité.

Prolongation en vue ?

« J’aimerais que Will Barton revienne pour tout ce qu’il apporte à l’équipe. Sur le terrain, en dehors du terrain, dans le vestiaire, d’un point de vue de l’identité de l’équipe… A titre personnel, il compte énormément pour moi » assure le coach de Denver. « Il compte énormément pour cette équipe, et pour tout ce qu’on a accompli depuis six ans. Personnellement, j’espère qu’il reviendra, et pour longtemps ».

A demi-mots, Malone souhaite que ses dirigeants prolongent Barton, et l’intéressé n’est pas contre puisqu’il se projette déjà sur la saison prochaine. « Je pense qu’on a l’effectif nécessaire et que si on est en bonne santé, on peut gagner » avait-il déclaré, au lendemain du « sweep » concédé face aux Suns.