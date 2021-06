Will Barton fait un bilan douloureux après plusieurs saisons marquées par les blessures

Blessé le 23 avril contre Golden State avant de revenir contre les Suns, Will Barton fait partie des nombreux Nuggets qui ont payé cher le rythme de cette saison condensée.

D’un point de vue personnel, ce n’est pas la première fois qu’il dispute les playoffs sans être au top de sa forme. Interrogé sur ses blessures récurrentes, l’arrière/ailier a fait une rétrospective de ses dernières années.

Une malédiction depuis trois ans

Après s’être exprimé brièvement sur la saison 2017/18 terminée à la porte des playoffs, Will Barton commence sa longue tirade en parlant de la saison 2018/19. « Je deviens titulaire, j’avais l’impression d’être à mon meilleur niveau et boom. Dès le deuxième match, j’ai la pire blessure de ma carrière. J’essaye de revenir, on fait les playoffs mais je ne suis pas moi-même. C’est dur car j’ai toujours voulu jouer ce genre de moments. On se fait sortir chez nous, on ne se plaint pas, on ne parle pas des blessures. »

Et il enchaine en évoquant la saison dernière où s’entremêlent déception sportive et drame familial. « Je pars en vacances en disant que je reviendrai plus fort et on peut dire que je jouais le meilleur basket de ma carrière en 2019/20. La fin de saison est reportée, on arrive dans la bulle, je ne peux pas jouer car mon corps me lâche et dans la même saison, je perds mon cousin qui était probablement la personne avec laquelle j’étais le plus proche. »

Frustré par cette nouvelle blessure, Will Barton laisse les ballons de basket de côté pour se concentrer pleinement sur son corps. « J’ai utilisé toute cette pause pour me renforcer. Je n’ai pas touché un ballon de la présaison pour me concentrer sur l’aspect physique. Je n »ai touché mon premier ballon qu’à une semaine du training camp. Je ne me suis jamais plaint, personne ne le sait. J’ai travaillé dur et fait tout ce que les coachs m’ont demandé. On commence la saison doucement, moi y compris, on fait des moves, on commence à enchainer les victoires, je monte en puissance, je pense qu’on avait la place pour terminer deuxième et gagner un titre. «

Jamais à 100% lors des playoffs

Le travail porte ses fruits jusqu’à la cascade de blessures qui frappe Denver avant les playoffs. « Mon meneur star se blesse pour la saison. Après ça, je me blesse sérieusement puis c’est le tour de PJ (Dozier). On retourne quand même en playoffs mais c’est dur de ne pas faire ce que tu veux sachant que tu peux faire une énorme différence. »

L’ancien Blazer finira quand même par revenir mais lui et son équipe sont trop limités pour venir à bout d’une équipe de Phoenix trop complète. « J’ai manqué tout le premier tour. Malgré ça, on passe pour affronter Phoenix. Je sais que ça va être une série compliquée et je loupe le premier match. J’essaye de revenir au Game 2 même si évidemment je ne suis pas à 100%. Je suis limité et j’essaye de donner tout ce que j’ai. Game 3 : restriction de minutes. Ce soir (hier), j’ai dit au staff médical de me laisser jouer à fond, peu importe ce qui arrive. »

Sonné, Will Barton ne cherche pas néanmoins à baisser la tête. « Vous pouvez imaginez à quel point ces dernières saisons ont été dures mais on ne se cherche pas d’excuses, on va continuer de se battre et je vais bosser cet été pou revenir encore plus fort comme je le fais toujours. »

Will Barton peut désormais faire une croix sur sa « player option » à 14.8 millions de dollars pour la saison prochaine et tester le marché, où il peut l’activer et tenter de conjurer le sort dans les Rocheuses. « Je pense qu’on a l’effectif nécessaire et que si on est en bonne santé, on peut gagner » conclut-il.