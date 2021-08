Oscar Robertson : « Russell Westbrook aurait encore dû gagner le titre de MVP »

Oscar Robertson n’est plus le roi du « triple-double ». Cette saison, son vieux record est tombé, battu par Russell Westbrook, auteur d’une 4e saison en « triple-double », et de son 184e triple-double en carrière. C’est désormais trois de plus qu’Oscar Robertson, et pour ce dernier, les exploits statistiques de nouveau meneur des Lakers auraient dû être récompensés d’un nouveau titre de MVP.

« J’ai regardé Westbrook, il a réalisé des triple-double, et personne ne le souligne. Ils ne pensent pas que c’est important » regrette l’ancien arrière des Bucks, invité du podcast The Knuckleheads. « Je trouve ça complètement injuste. je pense qu’il aurait dû gagner encore le titre de MVP. S’il tourne à un triple-double de moyenne, et qu’il n’est pas MVP, pourquoi continuer de garder ces stats ? »

Cette année, les votants ont carrément snobé Russell Westbrook puisqu’il n’a obtenu qu’une place de 3e chez la centaine de votants !

C’est dire si ses performances n’impressionnent plus personne, et ce même si les Wizards ont arraché les playoffs.

« Je pense que c’est un très grand basketteur, mais pour une raison étrange, des journalistes sportifs disent ce genre de choses : « Il a réalisé un nouveau triple-double, mais ils ont été battus. » Et alors ? Chaque année, il n’y a qu’une équipe qui gagne… »

Peut-être que si Russell Westbrook continue de tourner en triple-double aux Lakers, un candidat au titre, la presse sera plus sensible à ses exploits… C’était un peu le message laissé par Oscar Robertson en mai dernier. « Je trouve ridicule que certains journalistes sportifs le critiquent parce qu’il n’a pas gagné de titre. Les joueurs ne gagnent pas un titre tout seuls. Il faut avoir un bon management et être entouré du bon groupe de joueurs ».



