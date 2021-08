Au Heat, ce sera le vaccin ou la porte !

Sacramento, Brooklyn et Golden State ont été les premières franchises à dégainer, officialisant de nouvelles restrictions d’accès à leurs structures pour leur personnel et leurs fans non vaccinés. Le Heat a suivi la tendance, annonçant pour sa part de nouvelles mesures qui entreront en vigueur bien plus tôt, dès le 1er septembre !

Tous les employés de la franchise devront afficher un schéma vaccinal complet à cette date, même si des exceptions pourront temporairement être délivrées, comme pour les personnes dans l’attente de l’administration d’une seconde dose. Plus étonnant, des « exemptions » seront également délivrées « pour raisons religieuses ».

« Le maintien et le succès de l’industrie des événements en live dépendent de la priorité accordée à la sécurité de nos joueurs, employés, partenaires, fans, commerçants et médias. L’une des façons de minimiser considérablement le risque de transmission du Covid-19 est de s’assurer que l’ensemble de notre personnel soit vacciné », précise le Heat.

Ainsi, les employés qui ne rentrent dans aucun des cas cités précédemment « seront considérés comme ayant démissionné ».