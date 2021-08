Le Barclays Center ferme ses portes aux personnes non-vaccinées

C’est le genre de communiqué qui pourrait bien se multiplier, de la part des franchises NBA, d’ici la rentrée et le début de la saison prochaine.

A l’image des Kings la semaine dernière, le Barclays Center, qui accueille les rencontres des Nets et du New York Liberty (WNBA), a durci ses restrictions envers les personnes non-vaccinées.

A partir du 13 septembre prochain, tous les employés ainsi que tous les fans âgés de plus de 12 ans n’auront plus le droit d’accéder à l’enceinte s’ils ne peuvent pas apporter la preuve d’avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

« Nos fans nous ont dit que l’obligation de se faire vacciner était importante pour eux et nous voulons offrir l’environnement le plus sûr possible à tous les employés et invités du Barclays Center », précise le communiqué.

Les Warriors ont annoncé la même chose de leur côté. Dès le 15 septembre prochain, toute personne de plus de 12 ans devra présenter une preuve de vaccination pour entrer dans le Chase Center. Un simple test négatif ne suffira plus.