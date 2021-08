À partir du 1er novembre, les Kings exigeront la vaccination de leur personnel

Alors que le taux de vaccination chez les joueurs NBA a dépassé les 90%, d’après la directrice de leur syndicat Michele Roberts, les Kings ont franchi un nouveau palier dans cette lutte contre le Covid-19.

À travers un communiqué, le propriétaire de Sacramento a ainsi annoncé que, dès le 1er novembre prochain, la vaccination deviendrait obligatoire pour l’ensemble du personnel employé par la franchise californienne. Que ce soit à temps plein ou à temps partiel.

« Cette pandémie n’est pas terminée et, compte tenu de l’augmentation du nombre de contaminations, nous avons pris la décision d’exiger que tous les membres des Kings soient vaccinés contre le Covid-19, comme condition à l’emploi. La santé et la sécurité sont nos priorités absolues et la vaccination est le meilleur outil disponible pour protéger les autres et éradiquer ce virus », explique Vivek Ranadive.

Il est important de préciser que les joueurs des Kings ne seront pas concernés par cette obligation vaccinale, puisque les droits dont ils disposent sont, eux, déterminés par la « National Basketball Players Association (NBPA) ». Autrement dit le syndicat des joueurs. Quant à l’actuel coaching-staff de Sacramento, il n’a pas non plus à se soucier de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, puisqu’il est déjà complètement vacciné.

Première franchise de la ligue à rendre la vaccination de son personnel obligatoire, les Kings devraient probablement être imités par d’autres, dans les semaines à venir.