Obi Toppin est prêt à s’imposer chez les Knicks

Étant donné la campagne qu’il propose cette année, Obi Toppin l’avoue : « Ça aurait été bien d’avoir une Summer League l’année dernière. » Lancé dans le grand bain dès sa sortie de Dayton, Toppin a proposé une année en deçà des attentes au vu de sa huitième position à la Draft 2020.

Toutefois, l’ailier fort a des circonstances atténuantes. En plus d’une préparation inédite l’année dernière, il a été la première victime de l’excellente saison du MIP Julius Randle. Et lorsque Tom Thibodeau établit ses principaux schémas avec ses hommes forts, sans vous, il devient très difficile de faire son trou dans la rotation.

Réduit à 11 minutes au relais de Randle l’année dernière, Toppin a plus que triplé son temps de jeu (36,5 minutes) cet été à Las Vegas. De quoi lui permettre de montrer ses qualités de scoreur avec 23 points de moyenne (46% au tir dont 35,5% de loin), auxquels on peut ajouter 8 rebonds par match.

Des performances qui ne passent pas inaperçues du côté de New York. « J’ai parlé à Julius. C’est mon frère et il m’a dit : « Beau travail. Continue de scorer. » Il pense que je prends du plaisir et que je dois continuer sur cette voie », dixit Toppin au New York Post.

Se concentrer en défense avant de penser attaque

Face à Cleveland, il a été l’une des raisons principales de la victoire des hommes de Dice Yoshimoto, aux côtés de Quentin Grimes et Miles McBride, avec 21 points. « C’est génial de proposer de telles statistiques, même si contre Cleveland, ce n’était pas ça au niveau du rebond. »

Le joueur le sait, son implication dans la rotation de Thibodeau grandira ou baissera selon ses efforts défensifs. « Je pense connaitre mon rôle. J’ai essayé de me concentrer sur le rebond et la défense pour que l’attaque vienne naturellement. J’ai l’impression que la défense est la chose la plus importante lorsqu’on joue pour Thibs (Tom Thibodeau). »

D’autant qu’avec ses qualités athlétiques, il sera toujours plus facile pour lui de marquer sur terrain ouvert en contre-attaque que sur du jeu demi-terrain. C’est pourquoi son abattage défensif est primordial. « Vous vous donnez en défense. Vous contrez ou interceptez des ballons. Ça donne de l’énergie aux coéquipiers. Si vous arrivez à faire un stop, vous en profitez de l’autre côté. On est polyvalent offensivement. Donc quand on fera des stops, on marquera de l’autre côté. »

En tant que deuxième intérieur le plus talentueux offensivement derrière Randle, Obi Toppin devrait avoir un rôle plus important s’il se montre sérieux dans sa propre moitié de terrain.