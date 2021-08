Libéré d’Immanuel Quickley, Quentin Grimes montre ses qualités de scoreur

Contraint de réduire son volume de tirs pour laisser Immanuel Quickley prendre les choses en mains dans cette Summer League, Quentin Grimes a pu jouer pleinement son jeu face à Cleveland samedi soir.

Lorsqu’il était aligné aux côtés de son coéquipier au cours des trois premières sorties, l’ancien scoreur de Houston en NCAA a tenté en moyenne sa chance à dix reprises. Soit deux fois moins que lors de la victoire face à Cleveland.

À l’image de Quickley, Grimes a toujours été un scoreur. Mais alors que le premier nommé s’est surtout illustré par son jeu mi-distance et son floater, le rookie est plus porté sur le tir extérieur. Que ce soit en sortie d’écran, en réception ou après dribble, Grimes n’hésite pas à allumer la mèche. Pour sa troisième et dernière année universitaire, le joueur de 21 ans marquait quasiment 18 points tous les soirs en prenant 14 tirs dont 8 à 3-points.

Penny Hardaway comme mentor

Hier soir, l’ancien Cougar a terminé la rencontre avec 28 points (dont 18 en première mi-temps) à 8/20 au tir, 6/14 de loin et 6/7 aux lancers-francs.

« Je commence à être vraiment à l’aise. Les deux premiers matchs, je n’ai pas shooté comme je le pouvais. Mais je me suis donné en défense, au rebond et à la création. Allan Houston m’a dit de continuer de tirer, Penny (Hardaway) pareil. Et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui (hier), j’étais constamment agressif », juge Grimes au New York Post.

Et s’il n’est pas réputé pour être un meneur gestionnaire hors pair, le numéro 6 des Knicks essaye de varier son jeu comme l’attestent ses quatre offrandes. « Je devais être plus agressif et confiant lorsque les défenses étaient resserrées sur moi pour faire la bonne action et impliquer mes partenaires, » analyse l’intéressé. « J’apprends à chaque match. Dice Yoshimoto utilise le même système que celui de Thibs (Tom Thibodeau) donc je suis plus à l’aise. »

Pour autant, Grimes va très probablement ronger son frein puisqu’avec Evan Fournier, Kemba Walker, Immanuel Quickley, Derrick Rose, Alec Burks, R.J. Barrett sans oublier un Miles McBride également convaincant cet été, les lignes arrières de New York sont on ne peut plus bouchées.