L’étincelle Miles McBride

Il en faut peu au public de New York pour s’enflammer et la prestation de la nuit de Miles McBride a tout pour mettre le feu aux poudres. Aux côtés d’Immanuel Quickley (25 points, 7 passes décisives), le meneur rookie s’est distingué avec 22 points, 7 rebonds et 5 passes décisives en 28 minutes dans la victoire face aux Lakers.

McBride a explosé les compteurs en scorant 14 points dans le quatrième quart-temps avec quatre paniers à 3-points pour alimenter son parfait 6/6 dans cet exercice. C’est notamment lui qui a planté deux missiles de loin à l’entrée du « money time » pour distancer Los Angeles.

« Il s’agit simplement de prendre des tirs dans le rythme du jeu », a-t-il déclaré après la rencontre. «Au premier match, j’ai précipité beaucoup de tirs. J’ai l’ai revu avec le staff et j’ai essayé de mieux comprendre le jeu et de trouver où sont les meilleurs tirs. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui. »

Le bon profil pour jouer aux Knicks

Drafté en 36e position de la dernière Draft par OKC avant d’être transféré aux Knicks dans la foulée, et récent signataire d’un contrat de deux ans (pour deux millions de dollars) partiellement garanti, Miles McBride est décrit comme un joueur particulièrement travailleur par son coach en Summer League, Dice Yoshimoto, qui a mis en avant ses aptitudes défensives.

« C’est avec mon énergie défensive que j’ai l’impression de faire fonctionner mon attaque. Tout commence par la défense », a ajouté le joueur. « J’ai le sentiment que c’est une ligue où il faut créer des opportunités, et l’une de mes forces étant la défense, c’est ce qui peut créer le plus d’opportunités pour moi. »

Travailleur, culotté et adroit en attaque, hargneux et impliqué en défense, Miles McBride a en tout cas le profil idéal pour s’acclimater à l’environnement des Knicks. Du haut de ses 188 centimètres, il ne passera plus inaperçu lors des deux prochains matchs de New York en Summer League, face à Detroit vendredi puis Cleveland samedi.