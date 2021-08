Summer League | Immanuel Quickley confirme contre les Lakers de Joel Ayayi

Après celle contre les Pacers, c’est encore une victoire pour les Knicks qui affrontaient les Lakers du tandem Cacok-Law (14 points chacun).

Après trois quart-temps d’une opposition équilibrée, New York a fini par prendre le meilleur à la faveur d’un 12-3 passé à l’entrée du « money time », marqué par les deux paniers à 3-points de Miles McBride, servi par Immanuel Quickley et Obi Toppin, auteur de 17 points, 11 rebonds et 2 passes décisives (77-71).

Quickley a confirmé sa bonne forme en inscrivant trois paniers dont un 2+1 et quatre lancers-francs dans la foulée pour assurer la victoire aux Knicks. Avec 25 points et 7 passes décisives, le meneur a été le MVP de la rencontre, remportée 91-82 par New York.

A noter les 11 points, 5 passes décisives, 1 rebond et 1 contre de Joel Ayayi en 17 minutes côté Lakers.