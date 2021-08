Summer League | Cade Cunningham monte en puissance

Un peu passé au travers lors de sa première sortie contre OKC avant de rectifier le tir face à Houston, Cade Cunningham a réalisé son meilleur match de la Summer League contre New York. Le premier choix de la Draft a mené les siens vers la victoire (93-87) grâce à un match complet terminé à 24 points, 7 rebonds et 3 passes.

Le numéro 2 des Pistons a sorti le grand jeu à 3-points avec 7 réussites primées sur 10 tentatives. Que ce soit en « catch-and-shoot » ou en sortie de dribble, Cunningham s’est montré efficace et a dominé cette rencontre maîtrisée de bout en bout par les Pistons puisque les Knicks n’ont jamais pris les commandes de la partie, malgré les 31 points d’Obi Toppin.

« Ça fait du bien de décrocher cette première victoire », souligne Cade Cunningham. « On était venu pour ça. On a tout donné. On bosse dur pour essayer de construire quelque chose et on a remporté ce match donc je suis content qu’on ait réussi. »

La paire qu’il forme avec Killian Hayes commence à trouver son rythme. Le premier adopte plus un rôle de deuxième arrière scoreur tandis que le Français est en charge de diriger l’attaque comme le montrent ses 6 passes décisives (mais 5 ballons perdus). Il a ajouté 7 points et 5 rebonds à sa feuille de statistiques.