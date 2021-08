Sean Marks toujours prêt à modifier l’effectif des Nets

Avec comme objectif le titre NBA, Sean Marks cherche à assembler la meilleure équipe possible. Autour de Kevin Durant, qui a déjà prolongé, et du duo Kyrie Irving – James Harden avec lequel des discussions ont été entamées, le GM des Nets s’active pour offrir les meilleurs seconds rôles à son « Big Three ».

Le training camp commence le 28 septembre prochain et vingt joueurs peuvent y être invités. Bien que les Nets possèdent déjà ce contingent, Marks garde un œil sur les potentielles bonnes affaires.

« Oui on gardera toujours la porte ouverte », avoue-t-il pour le New York Post. « Ce n’est pas complétement ouvert parce que nous avons déjà signé beaucoup de joueurs mais je pense qu’il reste des possibilités. On a vu par le passé, avec d’autres équipes qui coupent des joueurs, que nous sommes en mesure de nous ajuster à cela. C’est pourquoi je ne veux pas dire que l’effectif est bouclé. Il l’est peut-être à 90% voire 99%. Mais on se réserve le droit de le modifier. »

Marks voit même plus loin. Pour lui, rien ne sert de tirer des plans sur la comète avant d’avoir passé la « trade deadline », qui intervient durant la saison régulière. « Nous n’aurons pas répondu à tous nos besoins d’ici la trade deadline. Il n’y a qu’à ce moment-là qu’on saura vraiment à quoi ressemble notre effectif. »

Pour autant, il n’a pas attendu pour se retrousser les manches comme le montrent les arrivées de Jevon Carter, De’Andre’ Bembry et de James Johnson. « On voulait s’assurer d’avoir un effectif profond, en bonne santé et qui répond à nos besoins d’un point de vue défensif. »

Que faire de DeAndre Jordan ?

Ces apports répondent aux besoins cités précédemment puisque les trois restent de bons athlètes capables d’apporter une densité physique en défense, qui soulagera ainsi le « Big Three ». Sans oublier bien sûr les recrutements de Cameron Johnson via la Draft, puis de Patty Mills, qui seront précieux offensivement.

Reste à finaliser le cas DeAndre Jordan. Le pivot a été dépassé par Nicolas Claxton dans la rotation et la prolongation de Blake Griffin n’incite pas à l’optimisme pour l’ancien des Clippers. Cloué sur le banc pendant les playoffs, Jordan s’est même retrouvé au cœur de négociations entamées par les Nets.

Interrogé sur son cas, Sean Marks a préféré manier la langue de bois. « Je ne sais pas si nous aurons le même effectif dans deux mois mais dans l’état actuel des choses, il en fait partie. »