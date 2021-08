Blake Griffin continue avec Brooklyn

Alors qu’il se morfondait à Detroit, Blake Griffin a retrouvé des couleurs lors de son arrivée à Brooklyn.

Même si son apport et son impact ont été fluctuants, le « Big Three » des Nets a besoin de « role players » de son genre, capable de faire le sale boulot à l’intérieur pour un salaire modique. Et comme les Pistons vont encore lui donner 29.8 millions de dollars l’an prochain, Brooklyn n’a pas besoin de lui offrir beaucoup pour le conserver.

L’ancien dynamiteur de cercles de « Lob City » va donc continuer l’aventure chez les Nets, moyennant un contrat d’un an, sans doute au salaire minimum. En espérant qu’il y ait cette fois le titre au bout…