Les Nets discutent avec Kyrie Irving et James Harden de leurs prolongations de contrat

Quelques heures avant de remporter la finale olympique contre la France, Kevin Durant avait prolongé son contrat aux Nets de quatre ans pour 198 millions de dollars. L’ailier est ainsi lié à la franchise de Brooklyn jusqu’en 2026.

Les dirigeants ont fait un tiers du travail et ils peuvent désormais se pencher sur les prolongations des deux autres membres du « Big Three », Kyrie Irving et James Harden.

Le GM des Nets, Sean Marks, a confirmé à nos confrères américains que des discussions avaient été entamées avec les deux stars et il se dit confiant pour finaliser tout ça d’ici le début du training camp.

Rappelons que les deux All-Stars possèdent une « player option » pour la saison 2022/2023 et qu’ils peuvent donc être libres à l’issue de la saison prochaine s’ils le souhaitent. Mais comme Durant l’a fait avec sa prolongation, ils pourraient bien faire une croix sur cette option et commencer leur nouveau contrat dès l’été 2022.

Nets GM Sean Marks said that the Nets are talking to Kyrie Irving and James Harden about contract extensions.

Marks said he is “confident” by the time training camp starts, Brooklyn’s ‘Big 3’ will be under contract with the Nets long-term. Durant already signed his extension.

— Malika Andrews (@malika_andrews) August 11, 2021