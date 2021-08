Summer League | Cameron Thomas se montre encore dans la victoire des Nets face aux Bucks

Avec énormément de déchet (37 ballons perdus au total par les deux équipes) et de maladresse, cette rencontre n’a clairement pas été la plus belle de la Summer League. Pour l’emporter (97-91), les Nets ont fait la différence en début et en fin de rencontre.

On a encore pu observer le tranchant Cameron Thomas, qui a inscrit 22 points en sortie de banc. Une prestation marquée par son 6/14 au shoot, pas forcément flamboyant, mais qui compense le mauvais match de Brandon Knight (9 points, à 3/12 au tir).

Les deux équipes ont été incapables de trouver la mire de loin puisque Brooklyn affiche un 6/28 à 3-pts et Milwaukee un aussi vilain 5/25. Symbole de ce constat : Jordan Nwora, l’ailier des Bucks, qui n’a pas ménagé ses efforts avec 22 points, mais termine avec un 9/26 au shoot dont un affreux 1/11 derrière l’arc.