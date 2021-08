Hall of Fame 2021 : Toni Kukoc sera introduit par Michael Jordan

Après une cuvée 2020 historique avec les entrées de Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan, sans oublier Rudy Tomjanovich, le Hall of Fame va enchaîner avec une année 2021 également riche en anciennes stars des années 1990 et 2000.

Le casting annoncé en mai dernier était déjà magnifique mais la liste des noms de ceux qui présenteront les nouveaux entrants, les vendredi et samedi 10 et 11 septembre, est tout aussi superbe.

Rappelons que pour introniser un nouvel entrant, il faut déjà faire partie du Panthéon du basket et que les personnes concernées ne parlent pas le jour de la cérémonie, elles accompagnent seulement sur scène les heureux élus.

Un All-Star Game pour Bill Russell

Le Hall of Fame de Springfield annonce ainsi que Toni Kukoc sera intronisé par Michael Jordan (cuvée 2009) et Jerry Reinsdorf (2016). Chris Bosh, de son côté, le sera par Ray Allen (2018) et Pat Riley (2008) quand on retrouvera d’autres anciens Celtics avec Kevin Garnett (2020) qui accueillera Paul Pierce.

Larry Brown (2002) se chargera de présenter Ben Wallace quand Isiah Thomas (2000) s’occupera de Chris Webber, puis Oscar Robertson (1980) de Bob Dandridge.

Enfin, il y aura du (beau) monde pour Bill Russell, honoré pour sa carrière de coach. Ils seront pas moins de six, rien que ça, pour l’ancien pivot et entraîneur des Celtics : Charles Barkley (2006), Julius Erving (1993), Spencer Haywood (2015), Alonzo Mourning (2014), Bill Walton (1993) et Rick Welts (2018).