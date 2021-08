Steve Kerr ouvre la porte à Stephen Curry pour Paris 2024

Même s’il a remporté deux fois la Coupe du monde, en 2010 et 2014, avec Team USA, il manque une médaille d’or olympique au palmarès de Stephen Curry. Malgré son statut de MVP et de superstar de la ligue depuis quelques années, le meneur de jeu des Warriors n’a jamais participé à la compétition suprême.

Maintenant qu’il a 33 ans passés et qu’il n’était pas présent à Tokyo cet été, faut-il faire une croix sur Curry aux Jeux ? Pas pour Steve Kerr, son coach à Golden State et assistant de Gregg Popovich dans la sélection américaine.

« C’est le meilleur shooteur de l’histoire », juge l’entraîneur pour le New York Times. « Stephen peut absolument jouer aux Jeux olympiques dans trois ans. »

Au moment de Paris 2024, dans trois ans donc, le MVP 2015 et 2016 aura 36 ans et sera à deux ans de la fin de son contrat, prolongé tout récemment, avec les Warriors. Il pourra parfaitement être de la partie, d’autant que le tandem Popovich-Curry aura grandement besoin de son expérience et de son adresse extérieure pour tenter la passe de cinq.