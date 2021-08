Les Wizards voulaient être agressifs durant l’intersaison

Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si Washington aura réussi ou non son intersaison. En attendant, après avoir enregistré la volonté de Russell Westbrook de quitter la capitale pour rejoindre les Lakers, le front-office des Wizards s’est montré satisfait de la façon dont il avait géré la suite des événements, par la voix de son GM, Tommy Sheppard.

« Nous avons été clairs, au fur et à mesure que nous avancions dans l’intersaison, sur le fait que nous allions être agressifs, en faisant des mouvements qui amélioreraient notre défense, notre shooting et notre dimension athlétique », a-t-il déclaré. « En commençant par la signature de l’entraîneur Wes Unseld Jr., puis en passant par la Draft et enfin avec l’acquisition de ces cinq joueurs via des échanges, nous sommes convaincus que nous avons fait des progrès significatifs dans ces domaines. »

Un groupe plus équilibré

En plus d’avoir récupéré Corey Kispert et Isaiah Todd (15e et 31e choix de la dernière Draft), les Wizards ont en effet reçu les renforts de Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell dans l’échange avec les Lakers, et aussi de deux recrues sur les postes arrières, Aaron Holiday et Spencer Dinwiddie.

De quoi envisager la saison prochaine avec au moins autant d’enthousiasme qu’à l’aube de l’exercice 2020/2021, la franchise de la capitale semblant davantage équilibrée que par le passé.

« Chaque joueur que nous avons acquis répond à un besoin, en plus d’apporter de l’expérience, de la robustesse et une attitude de vainqueur qui en font des ajustements idéaux autour de Bradley (Beal) et du reste de notre effectif », a ajouté Sheppard. « Les qualités athlétiques de Spencer Dinwiddie, qui lui permettent de marquer et de créer pour les autres, et le style dur d’Aaron, en sortie de banc, forment une paire complémentaire de meneurs. Kyle et KCP sont des « 3-&-D » confirmés, disposant d’une expérience significative acquise lors du titre de 2020, tandis que l’énergie et les efforts de Montrezl incarnent la façon dont nous voulons jouer chaque soir. »

Un pari mesuré et réfléchi pour remplacer Russell Westbrook

Spencer Dinwiddie représente peut-être la plus grosse interrogation, le meneur/arrière ayant subi une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou en décembre 2020.

Même si ce dernier n’a pas rejoué en match officiel depuis, les Wizards ont sans doute estimé qu’ils n’auraient pas de meilleure option sur le marché pour remplacer Russell Westbrook. En espérant que le pari soit réussi et que l’ex-joueur des Nets ne sera pas embêté par les blessures.

Tommy Sheppard a par ailleurs tenu à saluer Russell Westbrook, grand artisan de la folle remontée des Wizards sur la deuxième partie de saison dernière.

« Russell a été un leader extraordinaire pour nous et le voir entrer dans l’histoire lorsqu’il était avec les Wizards a été un privilège pour moi, nos joueurs et nos fans, qu’aucun d’entre nous n’oubliera jamais », a poursuivi le GM de Washington, en référence au record du MVP 2017, auteur du plus grand nombre de triple-double en carrière dans l’histoire de la NBA (184). « L’impact qu’il a eu sur notre franchise et nos joueurs en une seule saison est remarquable et nous lui souhaitons le meilleur alors qu’il poursuit sa carrière de Hall of Famer. »