Corey Kispert veut faire parler son expérience en NBA

Si la plupart des joueurs universitaires n’effectue qu’une seule saison pour rejoindre le plus rapidement possible la NBA, certains irréductibles Gaulois prennent le temps de se former en effectuant un cursus complet.

C’est le cas par exemple de Corey Kispert. Drafté par les Wizards, en quinzième position, cet été, le shooteur a passé quatre ans au sein du prestigieux programme de Gonzaga.

L’un des meilleurs shooteurs de la cuvée

En plus de progresser, Kispert s’est formé dans une fac habituée à la victoire comme le montrent les 62 victoires en 65 matches sur les deux dernières saisons. Sur cet échantillon, le rookie est devenu un tireur d’élite transformant 44% de ses tentatives extérieures. De quoi lui permettre de marquer quasiment 19 points à chaque sortie lors de sa dernière année.

Précis à longue distance, capable de prendre des rebonds (5 de moyenne sur la dernière saison) et propre avec le ballon, Kispert pratique un jeu épuré qui gagne. Des qualités qu’il doit à Mark Few, coach de Gonzaga. « Coach Few sait le prix pour gagner un match et s’améliorer », explique Kispert. « J’ai mis du temps à m’habituer à lui mais dès que j’étais rôdé, mon niveau de jeu a explosé. »

Kispert fait partie des cinq joueurs draftés cette année avec quatre ans d’expérience en NCAA. Mais si les autres joueurs concernés ont attendu le deuxième tour, l’arrière des Wizards fait partie du top 15 de la Draft. « Je sais quels shoots prendre, sur quels spots je me sens le plus à l’aise. J’ai appris beaucoup de choses à Gonzaga en tant que remplaçant et joueur de devoir. Je sais quant il faut couper vers le cercle, où je dois me positionner, comment espacer le terrain, quand pousser le ballon ou le ressortir. »

Quasiment 170 matchs de NCAA disputés

Avec 167 rencontres disputées en NCAA, Kispert estime avoir connu assez de choses pour arriver en NBA sereinement. « Vous me verrez rarement être pris à défaut. J’ai joué plus de 100 matchs en NCAA donc j’ai quasiment tout vu. J’ai joué beaucoup de mauvais matchs et de bons matchs. J’ai eu des bonnes et des mauvaises séries. Si je traverse une mauvaise passe, vous ne me verrez jamais sur-réagir car il y a de fortes chances pour que j’ai déjà connu ça. »

Appelé à jouer aux côtés de l’un des meilleurs scoreurs NBA, l’ancien pensionnaire de Gonzaga risque de connaître des soirs d’adresse grâce à la menace que représente Bradley Beal. « Le spacing est roi en NBA », clame Kispert. « Et je sais très bien comment ça fonctionne. J’ai toujours su m’intégrer aux côtés de forts scoreurs qui attirent beaucoup d’attention que ce soit en leur donnant des passes décisives ou en étant au bon endroit pour leur créer de l’espace. »

Avant de jouer aux côtés des meilleurs joueurs de la ligue, Kispert se fera les dents lors de la Summer League de Las Vegas.