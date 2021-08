Damian Lillard plombé par une blessure pendant les Jeux olympiques ?

Même s’il a mis en avant l’argument collectif pour justifier ses performances assez moyennes et qu’il repart du Japon avec une médaille d’or autour du cou, Damian Lillard a été très discret dans ces Jeux olympiques de Tokyo.

On l’attendait comme la deuxième option offensive derrière Kevin Durant, mais le meneur de jeu des Blazers a marqué 11.2 points de moyenne à seulement 38 % de réussite au shoot et surtout, il n’a pas pesé sur les rencontres.

D’après les informations de The Athletic, la raison de ce coup de mou serait physique. « Dame » aurait en effet disputé la compétition avec une douleur à l’abdomen et, de retour aux États-Unis, il devra passer des examens.

Malgré ça, il voulait tenir sa place et, contre les Bleus en finale, il a inscrit 11 points et mis quelques paniers en seconde mi-temps, après une première période manquée.

