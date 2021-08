Sur le banc en fin de match, Damian Lillard la joue collectif

Damian Lillard s’est forgé une énorme réputation de joueur décisif en fin de match qui lui a valu le surnom de « Dame Time ». À Tokyo, la montre de la superstar des Blazers n’a jamais sonné, ou du moins pas encore.

Pour cause, Gregg Popovich n’hésite pas à le laisser sur le banc et à privilégier un profil plus défensif à la Jrue Holiday. Sur les deux derniers matchs, le meneur de jeu n’a joué que trois minutes au total dans le dernier quart-temps, face à l’Espagne puis à l’Australie.

Une situation qui n’émeut pas le leader qu’est Damian Lillard. « On est ici pour une seule chose : gagner la médaille d’or », lance le numéro 6 de Team USA pour The Athletic. « Je pense qu’aucun d’entre nous n’est venu en se disant « je vais dominer chaque match en marquant tant de points. » On essaye de gagner donc on fait tout notre possible pour que ça fonctionne. Tout le monde comprend ça. »

Trop de lacunes défensives

Et après une première défaite contre la France, Popovich s’est réajusté. Avec Jrue Holiday comme leader défensif sur les lignes extérieures, le coach des Spurs préfère s’appuyer en fin de match sur des ailiers tels que Devin Booker, Khris Middleton, Zach LaVine ou encore Jayson Tatum pour accompagner Kevin Durant et Draymond Green.

Grâce à eux, Team USA propose la meilleure version d’elle-même avec des joueurs capables de changer sur tous les écrans et d’étouffer physiquement leurs adversaires. Leurs qualités naturelles magnifiées par un excellent Durant font le reste de l’autre côté du parquet.

Une configuration dans laquelle Damian Lillard se retrouve être le dindon de la farce. « Ce n’est pas nos équipes NBA. À chaque match, quelqu’un peut sortir du lot. J’ai eu un match où j’ai commencé à marquer tous mes 3-points, KD (Kevin Durant) a dominé quelques rencontres, JT (Tatum) a été très bon lors d’un match et ce soir (mercredi contre les Boomers), c’était au tour de Devin Booker. »

C’est pourquoi le célèbre numéro 0 de Portland aborde avec optimisme la revanche de samedi. « On n’a pas très bien joué contre la France mais même sur ce match, on a eu environ 10 points d’avance à un moment donné. Depuis 4-5 matchs, on pratique un basket différent de celui contre la France. Je pense qu’on sera meilleurs. »