Jrue Holiday, la différence défensive

Jrue Holiday est décidément dans tous les bons coups sur cette fin de saison. Élément clé qui a fait franchir un cap à Milwaukee dans la quête de son titre NBA, le meneur, déjà précieux face à l’Espagne en quart de finale, a encore fait partie des éléments qui ont fait basculer la rencontre en faveur de Team USA face à l’Australie.

Auteur de 11 points, 8 rebonds, 8 passes décisives, 1 interception et 1 contre, Jrue Holiday a notamment permis à son équipe de retrouver le fil en défense, avec un passage remarqué sur la fin de la première mi-temps qui a permis à Team USA de revenir dans le match, à la faveur d’un 12-0.

« C’est un excellent défenseur. Il est tenace et utilise très bien son corps. Ses longs bras rendent difficile la remontée du ballon. Quand il est en première ligne, le reste de l’équipe utilise cette énergie aussi. Ils étaient bien meilleurs aujourd’hui sur leurs switchs. C’est une grande équipe défensivement et ils contestent très bien. Si vous ne mettez pas vos tirs, ils vont sortir vite et courir à l’autre bout du terrain », a souligné Nic Kay après la rencontre, rappelant que Jrue Holiday n’avait pas participé au match amical de préparation entre les deux équipes à Las Vegas, puisqu’il disputait les Finals, et que les « Boomers » avaient vu la différence.

En difficulté sur l’adresse extérieure et le jeu de transition en début de partie, les Américains ont en effet rectifié le tir dans ces deux secteurs de jeu, et la défense plus appliquée des coéquipiers de Zach LaVine y a été pour beaucoup, avec notamment cette grosse pression mise par Jrue Holiday sur le porteur du ballon.

Il fallait au moins ça pour ralentir Patty Mills, dont l’impact a été progressivement réduit au fil de la rencontre.

« Il donne le ton en défense pour nous, et on ne fait que le suivre. C’est le meilleur défenseur de la ligue sur le porteur du ballon. On doit probablement avoir cinq des meilleurs attaquants de la NBA, mais sa défense était hors catégorie aujourd’hui », a ajouté Zach LaVine.