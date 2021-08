Team USA se fâche après la pause face à l’Australie, direction la finale olympique !

L’Australie y aura cru l’espace de 15 minutes avant d’être rattrapé par la densité physique, la profondeur de banc et le talent intrinsèque des Américains ayant fait la différence sur la longueur. Même à -15 en milieu de deuxième quart-temps, les troupes de Gregg Popovich n’ont pas cédé à la panique et ont fini par inverser la tendance, notamment au cours d’un troisième quart-temps à sens unique qui a permis à Team USA de finir en roue libre.

Les Australiens sont pourtant à la hauteur du rendez-vous en début de match, répondant aux Américains dans la dimension physique et dans l’agressivité. Patty Mills joue d’ailleurs bien le jeu en allant rapidement provoquer la deuxième faute personnelle de Draymond Green.

Dante Exum à 3-points, Patty Mills au lay-up et Nic Kay au dunk permettent ensuite aux « Boomers » de briller sur attaque placée et de passer à +8 en fin de premier quart-temps (18-10). « Team USA » s’en remet déjà à des exploits individuels, grâce à Kevin Durant notamment, pour limiter la casse et revernir à -3 avant de voir Chris Goulding conclure la période d’un panier derrière l’arc (24-18).

Une équipe à deux visages

Chris Goulding en remet une couche en alignant un shoot à 3-points en tête de raquette puis en décrochant trois lancers pendant que Khris Middleton se distingue en ratant un dunk de l’autre côté du terrain.

L’écart monte jusqu’à +10 sur un lay-up de Dante Exum (33-23). Rien ne semble perturber l’Australie, à l’image du 3-points de Dante Exum en réponse au 2+1 de KD puis au lay-up avec la faute en prime de Matisse Thybulle. Le alley-oop entre Exum et Jock Landale fait alors passer la marque à +15, forçant Gregg Popovich à arrêter le jeu (41-26).

Patty Mills contribue au scoring avec un 3-points inscrit sur la tête de deux Américains qui débloquent à leur tour leur compteur de loin grâce à Devin Booker puis Jayson Tatum après avoir débuté à 0/10 dans l’exercice (45-38).

Mais « Team USA » retrouve alors de la maîtrise sur la fin de première mi-temps. En isolation, Kevin Durant ajoute deux points de plus et Jrue Holiday, qui commence à isoler Patty Mills, ramène alors les siens à -3 à la pause, venant conclure un 16-4 qui relance complètement la partie (45-42).

Kevin Durant et Devin Booker en dynamiteurs

L’Australie vient-elle de laisser passer sa chance ? La reprise est en tout cas à 100% en faveur des Américains qui reprennent les commandes sur un 12-0 (45-54). Kevin Durant est dans tous les bons coups, au scoring où à la dernière passe, pour le panier de Jrue Holiday ou le 3-points de Devin Booker (50-59).

Les missiles extérieurs de Patty Mills et Nic Kay ne freinent pas la dynamique américaine qui repart de plus belle par l’intermédiaire de Devin Booker, auteur d’un 3-points et d’un 2+1 pour faire passer les siens à +12 (53-65). C’est à l’Australie de multiplier les mauvais choix et aux Américains de briller, Jayson Tatum en remettant une couche d’un panier ouvert dans le corner avant de voir Zach LaVine filer au dunk en contre-attaque.

Devin Booker finit le job pour offrir 19 points d’avance aux siens à l’issue d’un troisième quart-temps remporté 32 à 10 par l’escouade américaine (55-74).

Le score est sans appel et avec le plein de confiance, « Team USA » peut terminer le boulot au cours d’un dernier acte sans grand suspense, avec Zach LaVine pour assurer le spectacle jusqu’au bout et JaVale McGee pour claquer un dernier dunk. Vainqueurs 97-78, les coéquipiers de Kevin Durant vont à présent attendre le résultat de France – Slovénie (13h00) pour connaître leur adversaire en finale de ces Jeux Olympiques.

Pour l’Australie, c’est une nouvelle défaite en demi-finale, et les Boomers vont tenter d’éviter la « place du con » lors de la petite finale, qui aura lieu dimanche, à 13h00. Pour enfin décrocher une médaille olympique.