Les Grizzlies envoient Grayson Allen à Milwaukee

Ça continue de bouger cet été du côté de Memphis. Les Grizzlies avaient commencé par envoyer Jonas Valanciunas aux Pelicans contre la paire Steven Adams – Eric Bledsoe. Puis, on a appris qu’ils n’allaient pas conserver Justise Winslow.

Là, c’est un petit transfert qui a été conclu avec les Bucks annonce ESPN. Grayson Allen rejoint les champions 2021 contre Sam Merrill et deux futurs seconds tours de Draft.

Cette manœuvre pourrait permettre aux Grizzlies de faire des économies puisque l’ancien joueur d’Utah doit toucher quatre millions de dollars la saison prochaine, pour la dernière année de son contrat, alors que le contrat de Sam Merrill, lui, n’est que partiellement garanti. Ce dernier pourrait donc être facilement coupé par les dirigeants de Memphis.

