Les Grizzlies se séparent de Justise Winslow

Récupéré par les Grizzlies en février 2020, dans le cadre du transfert d’Andre Iguodala à Miami, Justise Winslow n’a jamais pu prouver sa valeur dans le Tennessee. En cause : une blessure à la hanche, qui lui a demandé une longue période de rééducation, de plus d’un an.

Apparu à seulement 27 reprises avec Memphis (26 matchs de saison régulière, une rencontre de playoffs), l’ailier de 25 ans se doutait forcément que ses dirigeants ne prendraient pas le risque de le payer 13 millions de dollars la saison prochaine, avec aussi peu de garanties sur le plan physique.

Sans surprise, The Athletic nous informe donc que les Grizzlies n’ont pas activé la « team option » de Justise Winslow. Par conséquent, celui-ci testera le marché pour la première fois de sa carrière, dès cette semaine.

Et, malgré son côté « all-around », ses qualités défensives et sa polyvalence, l’ancien joueur du Heat va certainement devoir cravacher pour convaincre une franchise de lui offrir un contrat sur plusieurs années, à un salaire attractif. Car, en plus de ses récents pépins physiques, l’ex-pensionnaire de Duke ne rassure pas spécialement offensivement, en raison d’un shoot irrégulier.

En l’état, il est ainsi compliqué de déterminer la valeur marchande de Justise Winslow et de savoir quelles équipes pourraient se mettre à ses trousses, dans les prochains jours.

The Memphis Grizzlies have declined Justise Winslow's $13 million team option for next season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021