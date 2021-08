Summer League de Las Vegas : Juhann Begarin finalement présent avec les Celtics

Seul Français sélectionné à l’un des deux tours de la Draft 2021, Juhann Begarin ne devait initialement pas faire partie de l’effectif de Boston pour la Summer League de Las Vegas organisée des 8 au 17 août prochains. Une surprise pour la plupart des observateurs de la franchise aux 17 titres de champion.

Quelques jours plus tard, cette « anomalie » est pourtant réparée, à la demande du 45e choix de la dernière Draft !

« J’ai demandé à Brad Stevens de participer à la Summer League, afin de démontrer si je peux jouer en NBA. Et, après la Summer League, je verrai ce qu’il se passe », racontait ainsi l’arrière de bientôt 19 ans (il les aura demain, le 7 août), d’un ton déterminé.

Se servir de l’expérience de Yam Madar

Vu par son nouveau président Brad Stevens comme un « draft & stash », autrement dit ces joueurs laissés en couveuse en Europe juste après leur Draft, pour qu’ils reviennent aux États-Unis plus développés, aguerris et proches des standards de la ligue, Juhann Begarin avait donc à cœur de prouver sa valeur à ses dirigeants, avant de probablement retourner sur le Vieux Continent.

À Las Vegas, le Français côtoiera en tout cas dix autres membres des Celtics, parmi lesquels Payton Pritchard, Aaron Nesmith, Carsen Edwards et Romeo Langford, tous présents dans « l’équipe première » de Boston, en 2020/21. Sans oublier l’Israélien Yam Madar, drafté en 47e position lors de la Draft 2020, avant de repartir chez lui, à l’Hapoel Tel Aviv.

Un profil de « draft & stash », désireux de jouer en NBA dès cette année, dont pourra justement s’inspirer Juhann Begarin. Et celui-ci en a également profité pour proposer une rapide description de son style de jeu aux journalistes qui assistaient à sa conférence de presse, ce jeudi.

« J’aime pousser la balle et finir en attaquant le cercle. J’aime aussi intercepter des ballons. Mais je dois encore améliorer mon shoot, mon jeu de passe et mon dribble », estimait le joueur aux 11.9 points, 3.5 rebonds et 3.1 passes de moyenne, avec le Paris Basket, cette saison (à 46% aux tirs, 36% à 3-points et 64% aux lancers-francs).

Poser les bases de son histoire à Boston

Propulsé de la deuxième division française à l’une des franchises les plus iconiques de la meilleure ligue de la planète, Juhann Begarin se dit prêt à relever le défi imposé par son arrivée chez les Celtics. Un territoire qui, à en croire l’intéressé, ne lui est pas complètement inconnu.

« Je connais leurs joueurs, je connais leur histoire. C’est l’une des meilleures équipes de tous les temps. Ils ont remporté 17 titres, il me semble. Et je connais aussi Brad Stevens », affirmait-il pour finir.

Désormais, c’est à Juhann Begarin de tirer profit de cette Summer League de Las Vegas, afin d’engranger de l’expérience et les conseils avisés de certains joueurs NBA. Tout en montrant à Boston qu’il a bel et bien les épaules pour avoir une « longue carrière devant lui », comme le prédit Brad Stevens.