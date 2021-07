Brad Stevens pense que Juhann Begarin va rester en Europe

Parce que les Celtics avaient cédé leur 16e choix au Thunder dans l’échange impliquant Kemba Walker et Al Horford, Juhann Begarin est devenu le premier joueur sélectionné par Brad Stevens, nouveau GM de Boston. C’est évidemment anecdotique mais l’ancien coach des Celtics s’est justifié sur ce choix.

« On apprécie vraiment Juhann. Je trouve que c’est un joueur costaud, un arrière polyvalent, qui peut défendre sur ce poste par ses qualités athlétiques et sa force » a expliqué Stevens. « Il est venu l’autre jour pour un essai. On a pu le voir de près, et on le suivait depuis longtemps. Vu son physique, son âge et ses qualités athlétiques, il a une longue carrière devant lui. »

Seul Français sélectionné dans cette Draft, Begarin pourrait rester en Europe pour s’aguerrir et Stevens n’est pas certain qu’il soit là pour la summer league.

« C’est l’issue la plus probable même s’il n’y a rien de finalisé. Je pense que ça lui sera très, très bénéfique » répond Stevens à propos de l’avenir à court terme de l’arrière du Paris Basket. « Ce niveau de basket est terriblement bon, et comme on l’a vu, le coaching dans tous ces différents pays et tous ces différents endroits du monde est terriblement bon. C’est donc une excellente préparation pour les prochaines étapes si Juhann suit cette voie, comme l’a fait Yam (Madar). »

Cette saison, Begarin tournait à 11.7 points, 3.5 rebonds, 2.9 passes et 1.4 interception de moyenne avec le Paris Basket.