Yam Madar espère avoir sa chance en NBA

Sélectionné avec le 47e choix de la Draft 2020, Yam Madar espère faire le grand saut cette saison. Plus jeune MIP de l’histoire de la ligue israélienne, lors de la saison 2019/20, il a confirmé ensuite en étant élu dans le deuxième meilleur cinq du championnat.

Mais après trois saisons au Hapoel Tel Aviv, le meneur aimerait passer à l’étape supérieure et avoir sa chance en NBA. Arrivé sur le sol américain pour préparer la Summer League avec les Celtics, il est confiant en ses chances.

« C’est un nouveau défi. J’ai travaillé très dur, je me suis préparé pour que ce moment arrive. Je sais que c’est cette année que je vais arriver, et j’ai hâte que ça commence », a-t-il lancé. « Oui, j’ai l’intention de venir et jouer pour les Celtics cette saison ».

Même s’il a été drafté par Boston, la franchise du Massachusetts devrait passer par un « buyout » pour le récupérer en vue de la saison prochaine. Sur le plan purement sportif ensuite, Yam Madar serait potentiellement en concurrence avec Marcus Smart, Payton Pritchard, voire Carsen Edwards.

La Summer League : première étape

La donne semble donc compliquée, mais rien n’est insurmontable dans l’esprit de Yam Madar, qui estime avoir beaucoup progressé, sur le tir extérieur notamment avec un joli 41% d’adresse en 4.4 tentatives par match.

« J’ai passé une formidable saison. Je pense que j’ai beaucoup progressé dans mes capacités. J’ai amélioré beaucoup de choses sur le plan offensif et défensif. Je comprends beaucoup mieux le jeu par rapport à la saison dernière. J’ai juste besoin de continuer à construire année après année ».

Comme pour beaucoup de prospects européens, la prochaine étape pour Yam Madar sera de gagner en musculation. La Summer League, qui débute ce dimanche face à Atlanta pour Boston, sera un premier indicateur de son niveau.

Pour son coéquipier Payton Pritchard, la première impression est plutôt bonne. « Il a de longs bras, des mains rapides. Il a définitivement le potentiel pour devenir quelqu’un », a glissé le sophomore.